Coronavirus, “andrà tutto bene”: manifesto fuori dal municipio

Coronavirus, manifesto con la scritta “Andrà tutto bene” esposto fuori dal municipio di San Vittore Olona. Il sindaco: “Situazione complessa ma ne usciremo, insieme”.

Coronavirus, il messaggio di speranza dal Comune

Un grosso manifesto con la scritta “Andrà tutto bene”. E’ quello esposto dall’Amministrazione comunale del sindaco Daniela Rossi all’esterno del municipio. Un messaggio di speranza in questi giorni di emergenza per il Coronavirus.

“La situazione è complessa e delicata ma ce la stiamo mettendo tutta per uscirne il più in fretta possibile. Tutti insieme – afferma Rossi – Colgo l’occasione per ringraziare i sanvittoresi per il grande senso di responsabilità e di collaborazione che stanno dimostrando. Chiedo loro anche un po’ di pazienza per i limiti imposti che ci hanno costretto ad attivare solo i servizi di estrema necessità tra cui quello della spesa a domicilio per le persone sole che ne facciano richiesta. Ringrazio il personale della biblioteca per aver pensato e realizzato un bel disegno, grande, colorato, come ne vediamo tanti, ma questo è tutto ‘nostro’ e rimarrà esposto all’ingresso del palazzo comunale finchè necessario. Andrà tutto bene!”.

