Coronavirus, un altro morto a Nerviano

Coronavirus, un altra vittima dei contagi a Nerviano. L’annuncio del sindaco.

Coronavirus, sesto morto in paese

Un altro morto a causa del Coronavirus. E’ quanto successo a Nerviano. “Dall’aggiornamento di Ats restiamo a quota 67 casi di persone positive al tampone di Covid-19. Dobbiamo purtroppo registrare la sesta persona deceduta, una Nervianese di 71 anni che ci ha lasciato – afferma il sindaco Massimo Cozzi – Ci stringiamo forte attorno ai suoi cari per questo lutto ed esprimo le condoglianze a nome di tutta la Comunità Nervianese. Per fare una fotografia generale della situazione questo numero comprende le 6 persone purtroppo decedute, le 17 persone guarite, le quattro che si trovano attualmente in una struttura ospedaliera e le quaranta che si trovano al proprio domicilio, in fase di guarigione. E’ evidente dai numeri che il contagio non si è ancora fermato ed occorre sempre la massima prudenza, il dovuto distanziamento e le necessarie precauzioni. L’invito è ad informarsi solamente sui canali ufficiali ossia il sito web di Regione Lombardia, del Ministero della Salute e del Comune di Nerviano”.

