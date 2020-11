Coronavirus, un altro decesso. E i contagi diventano 118

Coronavirus, altra vittima a Inveruno. Il sindaco fa il punto della situazione.

Coronavirus, nuovo decesso e altri casi

Non si fermano i contagi di Covid-19 anche a Inveruno. E c’è un’altra vittima. “Oggi purtroppo le notizie non sono buone – annuncia il sindaco Sara Bettinelli questa sera, lunedì 2 novembre 2020 – Quest’oggi un nostro concittadino positivo è purtroppo deceduto. Ho provveduto a contattare i familiari portando le condoglianze mie e di tutti voi. Ci stringiamo alla famiglia in questo momento di dolore. I concittadini positivi salgono a 118, di cui 6 ricoverati in ospedali del nostro territorio. I concittadini in quarantena sono 251. 4 persone hanno terminato quest’oggi la quarantena perché hanno ricevuto l’esito del tampone, negativo, o perché sono trascorsi i giorni prestabiliti”.

E il primo cittadino aggiunge: “Per l’emergenza ricordo che sono stati attivati una linea telefonica ed un indirizzo email dedicati. Se avete dubbi, domande o esigenze riguardanti l’emergenza Coronavirus, chiamate il numero 353.405.63.60 attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12,30 e dalle 14 alle 17. Oppure scrivete alla mail lineadiretta@comune.inveruno.mi.it. Cari concittadini teniamo alta la nostra attenzione. Insieme ne usciremo”.

