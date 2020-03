Coronavirus, altri quattro decessi ad Abbiategrasso

Emergenza Coronavirus: nessun nuovo contagio, ma salgono a nove i decessi ad Abbiategrasso

Altri quattro morti tra i pazienti affetti da Coronavirus ad Abbiategrasso. L’annuncio è stato dato dal sindaco Cesare Nai nella serata di oggi, lunedì 23 marzo. Non sono stati però segnalati nuovi contagi. “Sono ben nove, dunque, le persone venute a mancare in Abbiategrasso dall’inizio di questa terribile emergenza sanitaria – spiega il sindaco – La grande tragedia che ha colpito la nostra città reca moltissimo dolore a tutti noi. Giungano da parte mia, a nome di tutta la cittadinanza, le più sincere e sentite condoglianze alle famiglie e a tutti i cari di questi nostri concittadini vittime di questa terribile epidemia”.

“Cari concittadini, come vedete l’emergenza continua e questo virus è insidioso e pericolosissimo! – continua il primo cittadino – Coraggio abbiatensi, mettiamocela tutta! Facciamolo ancora di più! Ognuno di noi faccia la propria parte. RESTIAMO A CASA e adottiamo TUTTE LE PRECAUZIONI consigliate nella maniera più scrupolosa possibile. Per quanto riguarda la diffusione dei contagi, anche se oggi le autorità sanitarie non mi hanno comunicato NESSUN NUOVO CASO di positività, non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia, nella consapevolezza che i dati ufficiali possono non essere aggiornati in tempo reale (e che quasi sicuramente quanto non comunicatomi adesso possa essermi comunicato, con nuovi casi, nelle prossime ore)”.

La situazione

La situazione ad Abbiategrasso dall’inizio dell’emergenza è di 47 casi di positività totali. Tra questi, 9 persone purtroppo decedute e 8 persone dimesse dagli ospedali e in via di guarigione.

