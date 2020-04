Coronavirus, altri due decessi ad Abbiategrasso

Nuovi decessi ad Abbiategrasso e dieci casi di Coronavirus in quattro giorni

Altri due decessi ad Abbiategrasso

Due nuovi decessi per Coronavirus ad Abbiategrasso che porta il totale a 21. Deceduto anche un ospite della casa di riposo dopo essere stato portato all’ospedale di Magenta per aver contratto il Coronavirus. Da giovedì sono stati registrati inoltre 10 nuovi casi di contagio, che porta ad un totale di 141 il numero delle persone affette da Coronavirus nella Città dall’inizio di questa emergenza. Tra queste, solo 10 sono ancora ricoverate negli ospedali e 30, fortunatamente sono state dimesse e si avviano verso una piena guarigione. 21 persone sono purtroppo decedute. Altre 80 persone, in condizioni non particolarmente problematiche, sono seguite dal personale sanitario presso il loro domicilio.Anche queste si avviano verso la guarigione.

