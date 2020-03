Coronavirus, altri due decessi ad Abbiategrasso e 6 nuovi contagi

L’annuncio del sindaco: registrati altri due decessi ad Abbiategrasso e altri sei positivi al Covid 19

L’aggiornamento del sindaco Cesare Nai di stasera, 24 marzo, segnala due nuovi decessi in pazienti affetti da Covid 19. “Sono purtroppo 11 le persone venute a mancare a seguito di questa terribile epidemia – spiega il primo cittadino – Il prezzo che Abbiategrasso paga a questa emergenza è davvero alto. Esprimo, a nome di tutta la nostra comunità, le più sentite condoglianze alle famiglie e ai cari. delle persone che ci hanno lasciato”. Sono inoltre sei i nuovi contagi segnalati da Ats



“Chi non ha affrontato le difficoltà della vita, non conosce la propria forza” affermava Benjamin Jonson, un celebre drammaturgo del ‘500. E ripensando a questa affermazione, in questi giorni cosi tristi, cupi e dolorosi, voglio sperare anch’io che la nostra comunità, la NOSTRA ABBIATEGRASSO, affrontando con sacrificio e serietà il momento presente, possa tornare a vivere, quando tutto sarà passato, ancora più forte e ancora più bella, prospera e solidale. Nella consapevolezza che CIASCUNO DI NOI ABBIA FATTO FINO IN FONDO LA PROPRIA PARTE nel momento più difficile e impegnativo.