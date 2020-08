Coronavirus, altri casi: sono ragazzi tornati dalle vacanze

Coronavirus, l’aggiornamento da parte del sindaco di Nerviano. Si tratta di due giovani, entrambi di età inferiore ai 30 anni. I casi totali salgono a 83.

Coronavirus, due nuovi casi: sono ragazzi

Due nuovi casi di Covid-19 a Nerviano i contagi totali salgono a 83. Anche in paese ora a essere contagiati sono anche i giovani, di rientro dalle vacanze.

Ad annunciarlo è il sindaco Massimo Cozzi: “Dall’aggiornamento di Ats, ci portiamo a quota 83 casi di positività al Covid-19 – annuncia il primo cittadino – Ci troviamo di fronte a due ‘nuovi’ casi: si tratta di due ragazzi giovani, entrambi sotto i 30 anni, rientrati dalle vacanze (sia Italia che estero) e risultati positivi al tampone. Entrambi asintomatici, si trovano ora in isolamento al proprio domicilio”.

E ancora: “Per fare una fotografia generale della situazione, questo numero comprende 7persone decedute, 72 persone guarite, una persona ricoverata in una struttura ospedaliera e tre al proprio domicilio, in fase di guarigione. Visto l’aumento di casi di positività, occorre mantenere la massima prudenza e l’invito è a non abbassare la guardia, mantenere il necessario distanziamento ed utilizzare la mascherina. L’invito è ad informarsi solamente sui canali ufficiali ossia il sito di Regione Lombardia, del Ministero della Salute e del Comune di Nerviano”.

