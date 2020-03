Coronavirus, agevolazioni per famiglie e associazioni: a Canegrate, dal mese di marzo, sono sospesi i pagamenti dei servizi a domanda individuale (nido, pre/post scuola, trasporto scolastico, CSE “Città del Sole” e centri sportivi) forniti dal Comune.

Coronavirus, provvedimenti economici del Comune

Il Comune di Canegrate “combatte il virus pensando al domani”; per questo motivo ha scelto di varare misure economiche a favore di famiglie e associazioni.

Ecco il provvedimento spiegato dall’Amministrazione e dal sindaco Roberto Colombo: “Il nostro Comune, impegnato con ogni energia nella lotta contro l’epidemia, invita i cittadini a condividere le regole che il Governo ci chiede di rispettare. Siamo consapevoli dei sacrifici anche economici che la situazione impone. Certi dell’esito positivo di questo sforzo collettivo, stiamo studiando una serie di misure che serviranno al rilancio delle attività economiche, culturali e associative del nostro territorio. La prima di queste, che entra in vigore da subito, è rivolta alle famiglie e alle associazioni che usufruiscono dei nostri servizi.

Dal mese di marzo, sono sospesi i pagamenti dei servizi a domanda individuale (nido, pre/post scuola, trasporto scolastico, CSE “Città del Sole” e centri sportivi) forniti dal Comune. Le somme eventualmente già pagate (così come i servizi pagati e non goduti a seguito della chiusura nell’ultima settimana di febbraio) saranno portate a conguaglio nei periodi successivi.

