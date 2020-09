Coronavirus ad Arese: “Situazione non allarmante ma non siamo vicini agli zero casi”

Ieri, martedì 29 settembre, il portale ATS ha riportato 4 nuovi casi totali e cinque guariti ad Arese. Al momento si registrano inoltre 10 persone in quarantena (di cui 1 ricovero) + 14 in sorveglianza.

Le parole del sindaco Michela Palestra

“È notizia di questi giorni che l’Ospedale Niguarda ha riaperto il reparto di terapia intensiva (chiuso lo scorso mese di giugno) per accogliere i pazienti Covid in gravi condizioni. La situazione non è allarmante, fortunatamente, ma ad Arese non siamo ancora vicini a raggiungere “0 casi”, visto che anche oggi. Mi affido ancora una volta al senso di responsabilità di ognuno di noi, affinché ci sia il rispetto del distanziamento fisico, l’uso di gel e mascherina e il rispetto di tutte le prescrizioni previste. Teniamo alta l’attenzione e continuiamo a comportarci responsabilmente”.

