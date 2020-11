Coronavirus ad Arese: situazione in miglioramento ma ci sono due morti

“La situazione sembra in miglioramento, considerato il numero di guariti e la riduzione delle persone in sorveglianza rispetto all’ultimo aggiornamento.

Registriamo, però, due decessi. Alle famiglie dei nostri concittadini che sono venuti a mancare, esprimiamo le nostre condoglianze.

Rispettiamo le regole: uso della mascherina e di gel disinfettante, distanziamento fisico e divieto di assembramento.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria è operativa la rete di aiuto e supporto alle persone in difficoltà a causa della pandemia, soprattutto a quelle che si trovano in stato di estrema necessità, fragili, che vivono sole”.