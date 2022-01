Coronavirus ad Arese: oltre 700 casi positivi

BOLLETTINO ATS

Più di 300 le persone in quarantena o autosorveglianza. La fascia 50-59 anni risulta essere la più colpita

Il bollettino sui contagi da Covid questa volta arriva da Arese, realtà in cui, al momento, sono presenti 735 casi positivi e 367 persone soggette a quarantena o autosorveglianza.

Arese: più di 700 casi, la fascia tra 50 e 59 anni la più colpita

735 casi positivi: questo il dato che emerge da Ats e ripreso dal Comune di Arese. Tra questi, le fasce d'età che registrano un aumento maggiore sono: 50-59 (118 casi), 40-49 (114 casi) e 11-19 (109 casi).

Contatti stretti coi positivi

A seguito di segnalazione come contatto stretto di positivo o in caso di esito positivo del tampone, ATS invierà un sms con tutte le informazioni e le istruzioni da seguire. La gestione della sorveglianza risulta molto più lineare laddove viene scaricato l’sms e si seguono le indicazioni fornite. Chi lo desidera potrà avere informazioni aggiornate e sempre a disposizione mediante il sito di ATS Milano Città Metropolitana che consente a tutti di poter visionare l'andamento dei dati, aggiornati con il monitoraggio giornaliero e con la mappa dei casi accertati.

Piano vaccinazione

Da mercoledì 19 gennaio 2022 sarà possibile modificare la data di somministrazione della "terza dose" direttamente attraverso la piattaforma di prenotazione, senza procedere con l'eliminazione del precedente appuntamento. Possono prenotare la terza dose (booster) di vaccino anti Covid-19 i cittadini di età uguale o superiore ai 12 anni, che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da almeno 4 mesi (120 giorni).

La dose booster per chi vive all'estero e altre categorie

La dose booster è inoltre accessibile per gli iscritti all'AIRE, per coloro che appartengono alle altre categorie previste dall'Ordinanza 7/2021, per il personale SASN, per i cittadini stranieri o in possesso di codice STP, purché abbiano completato il ciclo vaccinale primario da almeno 4 mesi (120 giorni).

Per i bambini di età superiore a 5 anni

I cittadini di età pari o superiore a 5 anni possono invece richiedere la somministrazione della prima dose di vaccino anti Covid-19 (coloro che hanno un'età pari o superiore a 12 anni possono presentarsi direttamente in uno dei centri vaccinali del territorio lombardo, non è necessaria la prenotazione).

Le reti di aiuto

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria è operativa la rete di aiuto e supporto alle persone in difficoltà a causa della pandemia, soprattutto a quelle che si trovano in stato di estrema necessità, fragili, che vivono sole. Il numero telefonico di emergenza 379 1909759 è attivo dalle 9.00 alle 18.00 e rispondono i volontari della Fraternita di Misericordia di Arese ODV. A questo numero è possibile chiedere aiuto solo in caso di estrema necessità a causa dell'obbligo di quarantena o dell'isolamento volontario attraverso la consegna a domicilio di generi di prima necessità quali spesa e farmaci. Chiediamo, invece, a tutte le persone che sono in grado di attivare la rete parentale o amicale di non usufruire del numero di emergenza per permetterci di aiutare chi effettivamente ha bisogno e non ha altro modo per soddisfare le proprie necessità.

Supporto psicologico