Coronavirus ad Arese: nessun nuovo decesso. Il sindaco: “Non dobbiamo abbassare la guardia”.

Ieri, martedì 24 marzo, il portale ATS ha riportato i dati della pandemia da Coronavirus ad Arese(tra parentesi, indichiamo la differenza rispetto all’ultimo aggiornamento del 16 marzo scorso):

“Anche questa settimana non si registrano decessi, ma non dobbiamo abbassare la guardia.

Sappiamo che tante persone over 80 non sono state ancora chiamate per le vaccinazioni e abbiamo segnalato agli organi competenti tutte le criticità incontrate dai cittadini, chiedendo di dare priorità, come previsto dal piano di vaccinazioni, alle fasce d’età più fragili.

Il Comune non ha competenza diretta, ma si è fatto portavoce agli organi competenti delle esigenze di tutta la comunità aresina”.