Coronavirus ad Arese: in aumento i guariti ma anche i positivi

Il portale ATS oggi, martedì 16 febbraio, riporta i dati del contagio da Coronavirus ad Arese.

I casi totali da inizio pandemia sono arrivati a 1.132 e cioè 17 in più rispetto allo scorso 9 febbraio. Aumentano anche i guariti: 22 persone in più che portano il totale a 1028 persone.

Le persone in quarantena, cioè con limitazioni allo spostamento sono 33 che vanno aggiunte alle 148 in sorveglianza.

Il numero di decessi sale a 71 e cioè è aumentato di una unità rispetto al 9 febbraio.

“Esprimiamo il nostro cordoglio alla famiglia che ha perso una persona cara, l’ennesima di questa pandemia. Da ieri in Regione Lombardia è aperta la procedura online per prenotare la vaccinazione anti Covid-19 per le persone ultraottantenni. Le criticità nel sistema di prenotazione regionale, registrate ieri in apertura della procedura, dovrebbero essere superate. E’ importantissimo per le persone interessate a questa prima fase della vaccinazione, con 80 anni o più, manifestare la propria adesione alla vaccinazione anti Covid-19 collegandosi alla piattaforma dedicata vaccinazionicovid. servizirl.it.

Non appena disponibili, forniremo le informazioni per l’accesso alla vaccinazione anti Covid-19 per le altre fasce di popolazione. Questa fase è dedicata solo e unicamente alle persone con più di 80 anni.

Come Amministrazione raccomandiamo fortemente ai cittadini di sottoporsi al vaccino: è importante per tutelare se stessi e le persone più fragili.

L’epidemia, purtroppo, non si arresta. Sul sito di ATS, per chi fosse interessato a maggiori dettagli sull’andamento epidemiologico nel territorio di competenza di ATS di Città Metropolitana, viene reso pubblico un report giornaliero scaricabile a questo link.

La comunità scientifica sta lanciando allarmi sulla diffusione delle varianti Covid. Prestiamo attenzione. Questo deve essere un monito per continuare a osservare comportamenti attenti e responsabili. Utilizziamo regolarmente gel e mascherina, manteniamo la distanza ed evitiamo assembramenti.

Come per le varie attività professionali e commerciali, anche i servizi del Comune si attengono alla normativa, quindi, ricordiamo che l’accesso agli uffici, se necessario, deve avvenire su appuntamento.

Il Centro civico Agorà rispetterà i giorni di apertura previsti, di volta in volta, dai vari decreti.Il sito di Regione Lombardia è aggiornato con tutte le nuove prescrizioni”.