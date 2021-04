Coronavirus ad Arese: due nuovi decessi e i casi aumentano (da +28 a +52).

Anche oggi, martedì 20 aprile, il portale ATS ha riportato i dati dei contagi da Coronavirs ad Arese. Rispetto al 13 aprile scorso i casti totali sono aumentati di 52 unità. I nuovi guariti sono invece 17. Delle 97 persone al momento positive, 17 sono ricoverate mente altre 121 sono 1 in sorveglianza.

“Purtroppo, registriamo un maggiore aumento dei casi rispetto alla settimana scorsa (da +28 a +52) e due decessi. Ci stringiamo alle famiglie in questo momento di dolore. In questi giorni si parla molto di un probabile allentamento delle restrizioni già a partire dalla prossima settimana. Vi invito caldamente a comportarvi in modo attento e prudente per evitare un rialzo dei contagi: non siamo fuori dall’emergenza. Bisogna continuare a rispettare le regole di base che seguiamo da più di un anno: mascherine, gel disinfettante, distanziamento. Il piano vaccinazioni sta procedendo, ma per diminuire i contagi e poter vivere con più serenità la stagione estiva non dobbiamo mollare ora. Stiamo facendo dei sacrifici, consapevoli che stiamo tutelando la salute nostra e delle persone che ci sono care”.