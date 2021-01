Coronavirus ad Arese: crescono i dati dei contagi

“Negli ultimi giorni i dati dei contagi sono cresciuti, ma in modo contenuto. Purtroppo, si registrano 3 nuove vittime. Esprimiamo il nostro cordoglio alle famiglie dei nostri concittadini.Oggi e domani 6 gennaio siamo ancora in “zona rossa”, il 7 e l’8 gennaio in “zona gialla”, il 9 e il 10 in “zona arancione”.Atteniamoci scrupolosamente alle indicazioni governative, evitando sempre qualunque forma di assembramento e utilizzando mascherina e gel disinfettante. Lo facciamo a tutela della nostra salute e di quella dei nostri cari.Invitiamo a tenersi aggiornati sempre su siti ufficiali: www.governo.it Per quanto riguarda il rientro in presenza a scuola, è notizia di questa mattina che saranno solo le scuole primarie e secondarie di primo grado a tornare sui banchi. Il rientro per le scuole superiori, al momento, pare posticipato a lunedì 11 gennaio.Come per le varie attività professionali e commerciali, anche i servizi del Comune si attengono alla normativa, quindi, ricordiamo che l’accesso agli uffici, se necessario, deve avvenire su appuntamento . Il Centro civico Agorà rispetterà i giorni di chiusura previsti, di volta in volta, dai vari decreti”.