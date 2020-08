Coronavirus ad Arese: come siamo messi? ATS ha riportato i dati.

Il portale ATS riporta i seguenti numeri:

Nella RSA Gallazzi Vismara non risultano più ospiti positivi, mentre si registra tra i cittadini una nuova persona positiva che ha meno di 30 anni e a cui auguriamo una pronta guarigione.

“Ribadiamo l’importanza del distanziamento fisico e delle precauzioni previste, che sono diverse nelle varie regioni ed è importante sottolinearlo soprattutto ora che molte famiglie sono in vacanza o stanno per partire. Continuiamo a comportarci in modo intelligente e responsabile. Per ogni dubbio, la Polizia locale resta disponibile per informazioni al n. 02 93527450. I cittadini aresini in difficoltà per spesa e farmaci a causa dell’emergenza sanitaria potranno contattare il 379 1909759, gestito direttamente dai Servizi sociali da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30. Le varie esigenze saranno sempre gestite grazie al prezioso supporto della Misericordia Arese”.