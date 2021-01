Coronavirus ad Arese: ci sono più guariti che positivi

Coronavirus ad Arese: ci sono più guariti (+ 24) che positivi (+19).

Oggi, martedì 26 gennaio, il portale Ats ha fornito i dati relativi alla pandemia di Coronavirus ad Arese. I casi totali arrivano a 1.079, con un aumento di 19 casi rispetto al 19 gennaio scorso. Si registra un nuovo decesso e aumentano i guariti: + 24. Le persone ricoverate sono 8 mentre quelle in quarantena, cioè con limitazioni allo spostamento sono 36 oltre ad altre 110 in sorveglianza.

“Registriamo, purtroppo, un altro decesso. Esprimiamo il nostro profondo cordoglio alla famiglia per questa triste perdita.

Da ieri tanti studenti sono rientrati in classe, ma non è immediato il ritorno alla “normalità”. Speriamo tutti di lasciarci alle spalle al più presto questo lungo periodo così difficile, ma nel frattempo dobbiamo imparare a convivere con il virus, quindi, continuiamo a rispettare tutte le norme previste per il contenimento del contagio: mascherina, gel disinfettante, distanziamento. Lo facciamo per la nostra salute e per quella dei nostri cari.

Il sito di Regione Lombardia è aggiornato con tutte le nuove prescrizioni: https://www. regione.lombardia.it

Fate attenzione anche alle persone più fragili e che non hanno familiarità con i siti e i social, affinché abbiano sempre a disposizione informazioni attendibili.

Come per le varie attività professionali e commerciali, anche i servizi del Comune si attengono alla normativa, quindi, ricordiamo che l’accesso agli uffici, se necessario, deve avvenire su appuntamento.

Il Centro civico Agorà rispetterà i giorni di chiusura previsti, di volta in volta, dai vari decreti”.