Coronavirus ad Arese: 90 nuovi positivi in sei giorni. I dati sono stati forniti dal portale Ats.

Coronavirus ad Arese: 90 nuovi positivi in sei giorni

Dati ancora in forte aumento quelli di Ats sui contagi da Coronavirus. In soli 6 giorni, registriamo +90 persone positive, che testimoniano la facilità e la velocità con cui avvengono i contagi. Il numero totale di casi da inizio pandemia sale quindi a 579. Dall’aultimo aggiornamento del 4 novembre sono purtroppo morte 5 persone e il numero di decessi sale a 48. I ricoveri sono 281, 13 in più di settimana scorsa. Le persone in quarantena, cioè con limitazioni allo spostamento in totale sono 281, più 454 in sorveglianza.

Le parole del sindaco Michela Palestra

“Come dicevamo all’inizio dell’epidemia, dietro a questi numeri ci sono persone e ci sono famiglie, che si trovano “catapultate” in una realtà a volte complessa. Oltre agli inevitabili problemi di salute, si aggiungono quelli organizzativi, dettati dalle misure previste per l’isolamento domiciliare.

Tutti noi siamo chiamati a contribuire nel contenere questi numeri, rispettando le regole basilari che conosciamo da mesi: uso della mascherina e di gel disinfettante, distanziamento fisico, divieto di assembramento.

Per vincere questa battaglia, dobbiamo restare uniti. Purtroppo, le tante difficoltà, anche economiche, legate a questa emergenza, spesso hanno lasciato spazio a rabbia e senso di impotenza. Non dobbiamo dividerci e alimentare tensione. Dobbiamo unirci e fare fronte comune verso quella che si è rivelata una pandemia senza precedenti.

Rispettiamo le regole e aiutiamo, per quanto possibile, chi ne ha bisogno.

Restiamo comunità”.

TORNA ALLA HOME