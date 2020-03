Coronavirus ad Arese: 42 persone contagiate secondo il report quotidiano fornito da Ats al sindaco Michela Palestra.

Secondo il report quotidiano di Ats sono 42 le persone contagiate ad Arese fino ad oggi, tra cui cinque decessi e due guarigioni.

“Eccoci al consueto aggiornamento sull’evoluzione dei contagi ad Arese che vede altre 2 persone contagiate. Arriviamo a 42 persone positive al Covid 19 (tra cui 5 decessi e 2 guarigioni) dall’inizio dell’emergenza – ha commentato il sindaco – A mezzogiorno, l’Amministrazione, insieme alla Misericordia Arese, ai Carabinieri e alla Polizia locale, ha osservato un minuto di silenzio con le bandiere a mezz’asta, per ricordare le vittime del coronavirus, per onorare il sacrificio e l’impegno degli operatori sanitari, per abbracciarci idealmente tutti, per essere di sostegno l’uno all’altro.

In queste settimane abbiamo predisposto vari servizi di assistenza alle persone in difficoltà, abbiamo coordinato la rete dei commercianti sia per le aperture sia per la spesa a domicilio, abbiamo attivato un controllo del territorio meticoloso e costante. Al momento, il più forte contrasto all’emergenza resta comunque il comportamento del singolo cittadino. Ognuno di noi deve contribuire, rispettando le limitazioni previste, a contenere il contagio a beneficio dell’intera comunità”.