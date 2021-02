Coronavirus ad Arese: 15 nuovi positivi in una settimana

Come ogni settimana, ieri, martedì 23 febbraio, il Comune ha diffuso i dati settimanali relativi all’emergenza pandemica nella nostra città.

Secondo quanto riportato dal portale ATS negli ultimi sette giorni i contagi sono aumentati di 15 unità, portando a 1.147 persone il dato da inizio pandemia. Aumentano invece di 8 unità i guariti, che complessivamente sono ora 1.036. Purtroppo la settimana ha fatto registrare anche un nuovo decesso, portando a 72 il numero complessivo degli aresini deceduti a causa del Coronavirus. Attualmente sono invece 11 i cittadini ricoverati in ospedale, su un numero totale di 40 casi di persone poste in quarantena, cioè con limitazioni allo spostamento. 115 sono invece i casi attualmente sotto sorveglianza.

“Purtroppo, registriamo un altro decesso. Alla famiglia esprimiamo il nostro cordoglio e quello della comunità di Arese.

Per quanto riguarda l’andamento dei contagi a livello locale, pare non esserci un’accelerazione dei casi ad Arese e i “nuovi” positivi sono prevalentemente adulti.

L’attenzione è molto alta anche nelle nostre scuole: la recente chiusura di alcune classi è motivata dal prevenire un peggioramento dei contagi. Alle famiglie e a tutti chiediamo di prestare sempre la massima attenzione.

Il Comune di Bollate, limitrofo al nostro, è “zona rossa”, quindi vi invito a rispettare le regole e a limitare gli spostamenti.

Ricordiamo che è aperta la prenotazione online per le vaccinazione agli ultraottantenni interessati a questa prima fase della vaccinazione, collegandosi alla piattaforma dedicata vaccinazionicovid. servizirl.it. Come Amministrazione ribadiamo l’importanza di sottoporsi al vaccino per tutelare se stessi e le persone più fragili.”