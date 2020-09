Coronavirus ad Abbiategrasso, cinque nuovi contagi

Covid 19 ad Abbiategrasso, oggi si registrano cinque nuovi positivi. Il sindaco Cesare Nai: “Mantenere alta l’attenzione”.

Covid 19 ad Abbiategrasso, oggi si registrano cinque nuovi positivi, oltre a due guarigioni. E’ stato il sindaco Cesare Nai a fare il punto con una nota, riportando i casi segnalati da Ats. Rispetto ai cinque contagiati, “una persona si trova ricoverata in ospedale, ma in condizioni non particolarmente preoccupanti”.

Il primo cittadino commenta "Nonostante gli attualmente positivi siano solamente 10, il rilevamento di questi nuovi casi deve comunque farci mantenere alta l'attenzione. Lo sforzo che abbiamo fatto nei mesi di massima emergenza ci ha permesso di arginare il diffondersi del contagio. Continuiamo in questa fase delicata, vista anche la riapertura delle scuole, a osservare le disposizioni per la nostra sicurezza, mantenendo il distanziamento sociale, usando le mascherine ed evitando gli assembramenti. Il comportamento responsabile di ciascuno è l'unico modo per superare tutti insieme questo difficile momento".