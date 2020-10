Coronavirus, a Villa Cortese una classe in isolamento

Coronavirus, anche Villa Cortese registra una crescita rapida dei casi e la prima classe in isolamento.

Coronavirus, i malati accertati in paese salgono a sei

E’ quanto emerge dagli ultimi due aggiornamenti arrivati da piazza del Carroccio, tra cui quello di oggi, giovedì 15 ottobre 2020. Con i tre di oggi, i malati accertati salgono a sei, di diverse età. «Una ricoverata in ospedale, cinque in isolamento al proprio domicilio secondo le procedure previste dalle autorità sanitarie», recita il comunicato del Comune.

Positivo un alunno della scuola media: tutta la classe in isolamento

Tra i sei casi conclamati, tra l’altro, c’è anche un alunno della scuola media di via Olcella; proprio per questo la sua classe è in isolamento, in attesa di accertamenti: per tutti è previsto il tampone che permetterà di capire la diffusione del contagio all’interno del gruppo di ragazzi.

Ma c’è anche una nota positiva

Dagli uffici municipali tengono però a sottolineare anche una nota positiva. «E’ stata dimessa la persona positiva a Coronavirus in precedenza ricoverata in ospedale – hanno specificato – Proseguirà pertanto il percorso di guarigione nella propria abitazione».

