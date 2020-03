Coronavirus, a Legnano più 19 casi in tre giorni

Coronavirus, lunedì 30 marzo 2020 a Legnano il numero dei cittadini positivi al tampone sale a 139, facendo segnare un +19 rispetto al dato di venerdì 27.

Coronavirus, i dati dei comuni dell’Alto Milanese

Ecco i dati ufficiali del monitoraggio sull’andamento dell’epidemia aggiornati a oggi per i comuni dell’Alto Milanese. Legnano 139 (tre giorni fa erano 120), Parabiago 46 (contro i 40 di venerdì), Inveruno 37 (erano 30), Cerro Maggiore 35 (erano 30), San Vittore Olona 30 (erano 29), Nerviano 30 (erano 25), Busto Garolfo 24 (erano 21), Castano Primo 23 (erano 21), Casorezzo 20 (erano 14), Canegrate 19 (erano 17), Rescaldina 14 (erano 13), Villa Cortese 14 (erano 12), San Giorgio su Legnano 11 (erano 10), Magnago 11 (erano 10), Cuggiono 11 (erano 9), Turbigo 11 (erano 9), Robecchetto con Induno 10 (erano 8), Buscate 9 (erano 8), Arconate 8 (il dato è invariato rispetto a tre giorni fa), Dairago 5 (anche in questo caso il numero dei contagi accertati non è cambiato), Vanzaghello 4, Bernate e Nosate meno di 4. Nei 23 comuni dell’Alto Milanese il numero dei casi ha ampiamente superato quota 500.

