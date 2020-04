Coronavirus, a Legnano i casi salgono a 249

Coronavirus, a Legnano i contagi censiti salgono a 249.

Coronavirus, più 38 casi in tre giorni

Nel weekend di Pasqua i dati del contagio in città fanno segnare un +38. Duecentoquarantanove. Tanti sono i cittadini legnanesi positivi al tampone per la ricerca del Sars-Cov-2 secondo i dati ufficiali aggiornati a lunedì 13 aprile 2020. Cinque in più rispetto al giorno precedente (quando i casi accertati erano 244) e ben 35 in più rispetto a sabato 11 (214).

Legnano risale la classifica delle città più colpite

Se venerdì 10 la città del Carroccio era 28esima nella classifica delle città più colpite in Lombardia, oggi risulta 21esima.

