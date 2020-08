Coronavirus: a Ferragosto in Lombardia altri 94 nuovi positivi, 18 nel Milanese

Non è un buon Ferragosto per quanto riguarda l’emergenza Coronavirus in Lombardia. Sale di altre 94 unità il conteggio dei nuovi positivi, di cui 18 nel Milanese. Stabile il dato dei ricoveri, che scendono di 4. Un solo decesso. Sono invece 113 i guariti/dimessi.

La Regione, intanto, ha chiarito come comportarsi per chi rientra dall’estero: niente isolamento ma rigoroso rispetto delle misure igienico-saniarie.

Coronavirus, i dati di Ferragosto

– i tamponi effettuati: 7.028, totale complessivo: 1.408.872

– i nuovi casi positivi: 94 (di cui 10 ‘debolmente positivi‘ e 3 a seguito di test sierologico)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 75.125 (+113), di cui 1.338 dimessi e 73.787 guariti

– in terapia intensiva: 12 (=)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 149 (-4)

– i decessi, totale complessivo: 16.837 (+1)

I nuovi casi per provincia

Milano: 34, di cui 16 a Milano città;

Bergamo: 5;

Brescia: 19;

Como: 0;

Cremona: 3;

Lecco: 1;

Lodi: 0;

Mantova: 10;

Monza e Brianza: 2;

Pavia: 6;

Sondrio: 2;

Varese: 7.

