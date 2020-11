Coronavirus: 94 i casi in paese, 5 ricoverati. Il sindaco: “Non molliamo la presa”

Coronavirus, si abbassano i casi a San Vittore Olona. L’appello del sindaco.

Coronavirus, la situazione in paese

Diminuiscono i casi di Covid-19 a San Vittore Olona. “A oggi abbiamo 94 casi di contagi e 5 persone ricoverate -spiega il sindaco Daniela Rossi – I casi clinici segnalati dai medici di base e riferiti a persone con sintomi sospetti sono 59. Informo che, al momento, non abbiamo classi in quarantena e, ottima notizia, col passaggio in zona arancione anche le classi seconde e terze della scuola medie hanno ripreso le lezioni in presenza”.

L’appello ai cittadini: “I numeri attuali ci fanno ben sperare ma non dobbiamo mollare la presa per arrivare il prima possibile a una situazione di quasi normalità – afferma Rossi – Raccomando il rispetto costante delle regole preziose: distanziamento sociale, lavaggio frequente delle mani e mascherina. Mascherina che deve coprire il naso e la bocca e non alternativamente per non vanificarne il valore. Colgo l’occasione per ringraziare tutti i volontari che hanno donato parte del loro tempo in occasione della somministrazione delle vaccinazioni organizzata dal Cmp di Cerro Maggiore. Ringrazio per il comportamento diligente tenuto in questi ultimi giorni e conto come sempre sulla collaborazione dei cittadini tutti per migliorare ulteriormente questa fase delicata e non priva di pericolo”.

TORNA ALL’HOMEPAGE PER LE ALTRE NOTIZIE