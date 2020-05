Coronavirus: 7 nuove guarigioni

Coronavirus: 7 nuove guarigione e un nuovo contagio. Ad Arese si è arrivati a 169 persone positive al Covid 19 (tra cui 27 decessi e 50 guarigioni) dall’inizio dell’emergenza.

Oggi, giovedì 7 maggio, il portale dei dati ATS registra 1 nuovo contagio, 1 decesso e 7 guarigioni. Si è registrato anche un altro decesso all’interno della Casa di Riposo, ma non è legato al Covid, in quanto la persona era risultata negativa al tampone.

“Purtroppo, al di là di tutto, è un dolore che si rinnova. Ci stringiamo alle famiglie che hanno perso i loro cari in un abbraccio virtuale che possa sostituire la vicinanza fisica che, in queste situazioni, è certamente più di conforto. Accogliamo con sollievo 7 nuove guarigioni, un segnale positivo che ci permette di guardare avanti con più speranza. Questa pandemia ci sta mettendo a dura prova e il nostro invito resta quello di agire con prudenza e grande responsabilità in questa rinnovata quotidianità. Le nostre azioni sono determinanti per il contenimento della diffusione del virus”.