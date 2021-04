Coronavirus: 7 classi in quarantena a Nerviano a seguito delle positività al virus riscontrate.

Coronavirus, classi in quarantena

Sono 7 le classi in quarantena a Nerviano a causa di positività al Covid riscontrate: niente lezione per 4 classi alla primaria di via Roma, una all’infanzia di Garbatola, un’altra all’infanzia di via dei Boschi così come una sezione del nido comunale di Pimpa.

I contagi in paese

Nei giorni scorsi il sindaco Massimo Cozzi, nei giorni scorsi, ha aggiornato la cittadinanza sul numero totale delle vittime: “A oggi, da inizio pandemia, abbiamo registrato 55 decessi”.

E Cozzi ribadisce il suo appello: “Occorre essere sempre prudenti, mantenere il necessario distanziamento, igienizzare le mani e utilizzare la mascherina sempre in modo corretto. L’invito è ad informarsi solamente sui canali ufficiali ossia il sito internet di Regione Lombardia, del Ministero della Salute e del Comune di Nerviano”.