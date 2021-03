Coronavirus: 5.658 contagi e 67 morti in Lombardia, nel milanese 1.450 casi

Aumentano vertiginosamente i nuovi casi da Coronavirus nel Milanese: nella giornata si sabato sono stati quasi 1500

Coronavirus in Lombardia: nel Milanese quasi 1500 positivi

I dati di oggi, sabato 6 marzo, indicano che a fronte di 58.505 tamponi effettuati, i nuovi positivi sono il 9,6%, ovvero 5.658 . Poco più di 1000 i guariti ( 1.007). L’andamento dei contagi odierno invita a prestare la massima attenzione soprattutto in considerazione dell’aumento dei ricoveri negli ospedali lombardi: nelle ultime ore si registrano infatti 22 nuove persone in terapia intensiva e ben 69 nuovi ricoveri nei reparti.

I dati di oggi

– i tamponi effettuati: 58.505 per un totale complessivo di 6.937.085 tra test molecolari e antigenici

– i nuovi casi positivi: 5.658

– i guariti/dimessi totale complessivo: 520.251 (+1.007)

– in terapia intensiva: 565 (+22)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 5.003 (+69)

– i decessi, totale complessivo: 28.705 (+67)

I nuovi casi per provincia

Milano: 1.450

Bergamo: 394;

Brescia: 1.210;

Como: 363

Cremona: 200;

Lecco: 264;

Lodi: 75;

Mantova: 200;

Monza e Brianza: 537;

Pavia: 278;

Sondrio: 29;

Varese: 407.