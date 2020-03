Coronavirus, sono 4 i contagi a San Vittore Olona

Coronavirus, il sindaco di San Vittore Olona Daniela Rossi aggiorna sui contagi in paese: ora sono 4.

Coronavirus, 4 casi a San Vittore Olona

Sale a 4 il numero di contagiati a San Vittore Olona. “Abbiamo ricevuto il bollettino aggiornato dalla Prefettura recante informazioni sui casi di Covid19 sul nostro territorio – annuncia il sindaco Daniela Rossi – I cittadini risultati positivi sono 4 di cui uno solo ospedalizzato oltre a due cittadini in isolamento obbligatorio per contatto. Come si può notare i numeri sono molto contenuti e sono certa che l’osservazione scrupolosa delle prescrizioni già note ci aiuterà a mantenere il contagio sotto controllo. Come indicato nella mia nota precedente, l’ente preposto a seguire i casi positivi e gli isolamenti domiciliari nonchè a intervenire sulle persone che hanno avuto contatti con questi pazienti è l’Ats, l’Agenzia di tutela della salute”.

Rossi aggiunge: “L’Amministrazione comunale si è già attivata per costituire il Coc, Centro operativo comunale, in collaborazione con la Protezione civile e una “Unità di solidarietà” con la collaborazione di alcune realtà di volontariato sanvittoresi. Questo per fornire a domicilio pasti, medicine e spesa nei casi di persone fragili e senza rete familiari (indicazioni precise si trovano sul sito web del Comune). Ringrazio i sanvittoresi per il loro comportamento che dimostra un grande senso di responsabilità e conto sulla loro collaborazione”.

