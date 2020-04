Coronavirus, ora sono 34 i casi a Nerviano

Coronavirus, sale a 34 il numero di contagi a Nerviano.

Coronavirus, nuovo caso

Un nuovo caso di contagio a Nerviano. “Dall’aggiornamento quotidiano, i casi ufficiali di positività al Covid-19 raggiungono quota 34 – afferma il sindaco Massimo Cozzi – Il caso odierno è di una persona che lavora in un ospedale, ora in condizioni discrete al proprio domicilio. La bella notizia è che un’altra persona, dei casi che abbiamo in essere, è definitivamente guarita. Ricordo che il rispetto della quarantena delle persone al proprio domicilio, viene quotidianamente verificato dagli Agenti della Polizia Locale. Sarà mia premura continuare ad aggiornarvi periodicamente sulla situazione del nostro Comune. L’invito è ad informarsi solamente sui canali ufficiali ossia il sito internet di Regione Lombardia, del Ministero della Salute e del Comune di Nerviano. Si rinnova con forza l’invito a tutti i Nervianesi di restare a casa. Occorre, soprattutto in questo momento, non abbassare la guardia”.

