Coronavirus, 3 decessi e 15 contagi a San Vittore Olona

Coronavirus, 3 decessi e salgono a 15 i contagi. L’annuncio del sindaco Daniela Rossi.

Coronavirus, 3 morti e 15 contagi in paese

Ancora contagi e, purtroppo, anche 3 decessi a San Vittore Olona. “Ufficialmente abbiamo 15 cittadini risultati positivi, quasi tutti ricoverati in ospedale – afferma il sindaco Daniela Rossi – Altri 22 cittadini sono in isolamento domiciliare. Ho sentito personalmente tutte le persone raggiungibili telefonicamente e sono felice di averli trovati in buona salute. Purtroppo, devo informarvi con dolore che 3 cittadini sono deceduti. A nome di tutta la nostra comunità, porgo alle famiglie colpite da questo lutto, improvviso e senza senso, le più sincere condoglianze”.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ZONA

TORNA ALL’HOMEPAGE PER LE ALTRE NOTIZIE