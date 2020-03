Coronavirus, salgono a 24 i contagi a Nerviano

Coronavirus, nuovi contagi a Nerviano: ora sono 24.

Coronavirus, crescono i contagi in paese

Passano da 22 a 24 i contagi di Coronavirus a Nerviano. “Si passa da 22 a 24 casi di positività al Covid-19 sul territorio nervianese – afferma il sindaco Massimo Cozzi rivolgendosi ai cittadini – Nello specifico stiamo parlando di due persone che si trovano al proprio domicilio in discrete condizioni. A loro la vicinanza di tutta la comunità nervianese per riprendersi il prima possibile. E’ fondamentale la collaborazione con i medici di base, che ringrazio per il grandissimo lavoro che stanno facendo in questi giorni a favore della Comunità. Ribadisco che ci basiamo esclusivamente a casi comprovati di positività, che ci vengono confermati quotidianamente da Ats. L’invito è ad informarsi solamente sui canali ufficiali ossia i siti web di Regione Lombardia, del Ministero della Salute e del Comune di Nerviano Sarà mia premura continuare ad aggiornarvi periodicamente sulla situazione del nostro Comune”.

