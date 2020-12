Coronavirus: 22 casi, un ricoverato e una classe in quarantena

Coronavirus, la situazione a San Vittore Olona.

Coronavirus, i dati

La situazione dei contagi da Covid-19 a San Vittore Olona viene illustrata dal sindaco Daniela Rossi: “A oggi abbiamo 22 casi Covid, di cui uno solo cittadino ricoverato; i casi clinici segnalati dai medici di base e riferiti a persone con sintomi sospetti sono 47. Informo che, al momento, abbiamo una classe della scuola materna in quarantena”.

Rossi torna a mettere tutti in guardia: “Purtroppo il passaggio di Zona gialla è apparso a tantissime persone come un ‘armistizio’ con il Covid-19, un contratto di non belligeranza. Sbagliatissimo! Il pericolo del contagio permane e più le nostre azioni saranno sbiadite, peggiori saranno le conseguenze. Non vanifichiamo le fatiche fatte fino a questo momento e atteniamoci alle regole fondamentali, sempre valide. Anzi, in questo momento ancora più necessarie: distanziamento sociale, lavaggio frequente delle mani e mascherina. Mascherina che deve coprire il naso e la bocca non alternativamente per non vanificarne il valore”.

