Coronavirus, 182 casi e altri 4 decessi in una settimana

Coronavirus, diminuiscono i casi ma altre 4 persone vittime dei contagi a Nerviano.

Coronavirus, la situazione in paese

Altri 4 decessi per Covid-19. Ad illustrare la situazione di Nerviano è il sindaco Massimo Cozzi: “Attualmente abbiamo 182 persone positive al Covid in isolamento domiciliare obbligatorio e 50 in isolamento domiciliare fiduciario in quanto persone in stretto contatto. Delle persone positive, 12 si trovano ricoverate in strutture ospedaliere della zona. Dobbiamo purtroppo registrare altri quattro decessi (di età compresa fra i 70 e i 92 anni) di persone ricoverate in strutture ospedaliere della zona; sale a 22 il numero dei decessi dall’inizio dell’emergenza epidemiologica. Le più sentite condoglianze e la totale vicinanza dell’Amministrazione comunale alle famiglie. L’età media dei casi Covid è di 52 anni, mentre quella dei ricoverati è di 77 anni. Nell’ultima settimana, quindi dal 22 Novembre al 29 Novembre, abbiamo avuto una inversione di tendenza, con un decremento totale di 53 casi sui Nervianesi oggi positivi al Covid”.

E ricorda: “Occorre essere sempre prudenti, mantenere il necessario distanziamento, igienizzare le mani e utilizzare la mascherina sempre in modo corretto. Proseguono in questi giorni i controlli sul territorio per il rispetto delle regole. Solo con il buon senso ed il rispetto, potremo uscire il prima possibile da questo difficile momento. Da parte mia proseguirò con l’aggiornamento settimanale della situazione, ritenendo corretto informare la cittadinanza esclusivamente con dati ufficiali. L’invito è ad informarsi solamente sui canali ufficiali ossia il sito internet di Regione Lombardia, del Ministero della Salute e del Comune di Nerviano”.

