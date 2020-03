Coronavirus, 14 casi a Nerviano: due infermiere contagiate

Coronavirus, crescono i casi di contagio a Nerviano. Due sono infermiere.

Coronavirus, nuovi casi

Crescono i casi di Coronavirus a Nerviano. A renderlo noto è il sindaco Massimo Cozzi nell’aggiornamento quotidiano della situazione: “Siamo passati da 12 a 14 casi di positività al Coid-19 sul territorio Nervianese – afferma il primo cittadino – Nei nuovi casi, si parla di due infermiere, costrette ora a casa, per fortuna in buone condizioni. A loro l’augurio di riprendersi prima possibile e l’immenso grazie per il grandissimo lavoro che il personale sanitario (medici e infermieri) sta facendo in questi giorni, con professionalità e passione, senza fermarsi un attimo”.

Oggi Cozzi ha firmato un’ordinanza con nuovi divieti per combattere i contagi.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ZONA

TORNA ALL’HOMEPAGE PER LE ALTRE NOTIZIE