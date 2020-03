Coronavirus, salgono a 13 i contagi a San Vittore Olona

Coronavirus, diventano 13 i casi di contagio registrati a San Vittore Olona. Settimana prossima chiusura del cimitero.

Coronavirus, altri contagi in paese

Crescono i casi di Coronavirus a San Vittore Olona. “Purtroppo devo informarvi che i casi di Covid 19 sul nostro territorio sono ulteriormente aumentati e sono arrivati a 13 – afferma il sindaco Daniela Rossi rivolgendosi ai concittadini – Ritengo di non dover aggiungere altro perché la situazione parla da sola. Vi confermo che Ats si attiva come da prescrizioni del Ministero della Salute e contatta direttamente le persone che in qualche modo possono essere interessate al contagio. A noi tocca solo il rispetto delle regole sociali elementari. Riporto quanto indicato da Regione Lombardia: si previene l’infezione seguendo alcune semplici norme:

1. Lavati spesso le mani

2. Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute

3. Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani

4. Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci

5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici a meno che siano prescritti dal medico

6. Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol

7. Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate

8. I prodotti made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi

9. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo Coronavirus

10. Contatta il numero verde 1500 per maggiori informazioni.

Mi permetto di aggiungere: evita il contatto con le persone e mantieni una distanza di 1 mt, meglio se 2.”.

E Rossi annuncia: “Vi anticipo che emetterò un’ordinanza per la chiusura, dalla prossima settimana, anche del nostro cimitero. Sono sicura che i nostri cari ci saranno ancora più vicini e non ci faranno mancare il loro aiuto”.

