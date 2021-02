Coronavirus: 12 nuovi casi, quattro classi in quarantena

Coronavirus, nuovi contagi a Casorezzo: la maggior parte riguardano i più giovani.

Coronavirus, classi in quarantena

Nuovi contagi da Coronavirus a Casorezzo. E il Comune corre ai ripari. Quattro le classi della scuola primaria che si trovano ora in quarantena a causa dei nuovi casi riscontrati in paese, che hanno coinvolto soprattutto i più giovani.

Parla il sindaco

“In paese oggi abbiamo 12 casi – afferma il sindaco Pierluca Oldani – La maggior parte attribuibile a contatti tra i cittadini più piccoli. Lo confermano le quattro classi della primaria poste in quarantena. Faccio appello al senso di responsabilità degli adulti, dei genitori e di chi organizza altre attività. E’ quanto mai necessario dire dei ‘no’, spiegandone i motivi perchè oggi l’aspetto sanitario è ancora predominante. Supereremo anche questa, anche a costo di dover ricorrere a misure straordinarie che verranno adottate qualora si rendessero necessarie per tutelare la comunità. Si tratta di tener duro ancora un po’: stiamo intravedendo l’uscita da questa situazione, ancor più di prima dobbiamo persistere nel mettere in atto tutte le precauzioni che conosciamo