Coronavirus, diventano 11 i casi a Buscate

Coronavirus, cresce il numero di contagi a Buscate: ora sono 11.

Coronavirus, un nuovi casi in paese

I dati che arrivano dal Comune annunciano la presenza di nuovi casi di Coronavirus in paese. In totale sono infatti 11 le persone contagiate da Covid-19: sono 6 le persone con Covid-19 (di queste 2 si trovano ricoverate in ospedale, 3 sono nel loro domicilio e una è stata dimessa) e poi 5 le persone con contatto stretto di caso.

