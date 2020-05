Coronavirus: 10mila persone controllate, 12 denunce

Coronavirus, quasi 10mila persone controllate, 251 sanzionate e 12 denunciate.

Coronavirus, il bilancio dei controlli delle forze dell’ordine

Proseguono incessanti i controlli delle forze dell’ordine per verificare il rispetto delle misure urgenti per il contenimento della diffusione del Covid-19. Nella giornata di venerdì primo maggio 2020, sono stati sottoposti a controllo 9.827 persone. Come comunicato dalla Prefettura di Milano nel consueto rapporto quotidiano, sono state sanzionate 251 persone nell’intero territorio. Per 12 individui è scattata anche la denuncia per falsa attestazione a pubblico ufficiale e false dichiarazioni sulla propria identità.

Controlli nei locali

Il lavoro delle forze dell’ordine si concentra anche sugli esercizi commerciali, non solo in strada. Nella giornata di ieri 2.928 esercizi commerciali sono stati sottoposti alle verifiche della Prefettura. Otto titolari di esercizi sono stati denunciati e sanzionati per il mancato rispetto delle norme. Nessun locale è stato sottoposto a chiusura temporanea.

TORNA ALLA HOME PAGE E LEGGI TUTTE LE NOTIZIE