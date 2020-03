Coronavirus, salgono a 10 i contagi a San Vittore Olona

Coronavirus, 10 contagi a San Vittore Olona.

Coronavirus, l’annuncio del sindaco

Salgono a 10 i contagi a San Vittore Olona. “Sono saliti a 10 i cittadini positivi di cui 9 in ospedale – annuncia il sindaco Daniela Rossi rivolgendosi ai concittadini – Purtroppo, lentamente ma inesorabilmente il contagio si diffonde. Lascio a voi la riflessione del caso. Uscire solo per cose indispensabili. Quelle che già sapete. Uno per volta. Ne va delle vostra salute. Della nostra salute. E’ una epidemia contagiosa. Siamo tutti coinvolti. Ora anche i giovani. Stiamo molto attenti! Per quanto riguarda parchi e giardini, San Vittore Olona ne aveva già disposto la chiusura. Dopo aver studiato le nuove disposizioni ministeriali informerò la cittadinanza”.

