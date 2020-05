Coronacrisi, la Lega fa la spesa per le famiglie bisognose

Coronacrisi, la Lega di Legnano scende in campo per aiutare le famiglie bisognose.

Coronacrisi, il Carroccio a sostegno del sociale

In un periodo di grave emergenza sanitaria e socio-economica, la sezione cittadina della Lega – Salvini premier ha deciso di intraprendere azioni concrete di sostegno nei confronti della popolazione e delle realtà fragili più colpite da questa crisi. “Abbiamo così deciso di sostenere la causa di enti e associazioni, il cui continuo presidio e la cui costante azione sono state un argine fondamentale per tamponare gli effetti della pandemia – spiegano i lumbard – Grazie alla generosità e alle donazioni effettuate dai nostri militanti, sostenitori e amici, abbiamo consegnato un primo lotto di derrate alimentari, generi di prima necessità e articoli per l’infanzia, da destinate alle famiglie bisognose di Legnano. In pochi giorni abbiamo raccolto e consegnato oltre 40 chili di pasta, 20 di riso, 20 di farina, 20 di zucchero, olio, salsa di pomodoro, biscotti, pannolini, prodotti per l’infanzia, per l’igiene personale e altro ancora”.

Un aiuto anche alla Pal

“Come Lega, non abbiamo voluto dimenticare le associazioni animaliste particolarmente sotto pressione (dati i tanti abbandoni di animali, legati sempre all’emergenza Covid-19), donando alla Pal cibo secco e umido per cani e gatti, nonché guanti e prodotti per l’igiene e la sanificazione degli ambienti” proseguono i leghisti legnanesi

“Grazie a quanti hanno dato un contributo”

“Essere costantemente presenti sul territorio è una delle missioni primarie del movimento che rappresentiamo – conclude la sezione cittadina della Lega – In attesa, quindi, di tornare alla nostra primaria funzione di politica attiva tra la gente (tramite i gazebo) continuiamo, con decisione, la nostra azione di solidarietà a favore della cittadinanza. Cogliamo inoltre l’occasione per ringraziare tutti coloro che generosamente hanno partecipato alla nostra iniziativa, senza i loro contributi nulla sarebbe stato possibile”.

