Cornaredo, riparte l’Università delle Tre Età

Nonostante il Covid-19, il nuovo anno accademico dell’Università delle Tre Età è pronto a prendere il via. Gli accessi agli spazi comunali in cui si terranno corsi, laboratori e conferenze saranno ovviamente limitati a causa della pandemia, ma gli organizzatori non hanno certo rinunciato a mettere a punto una proposta didattica quanto mai ricca nei contenuti.

Riparte l’Università delle Tre Età

“Siamo estremamente contenti”, afferma la responsabile dell’Università Clelia Maesano, “di poter rimettere in moto la macchina dell’Università delle Tre Età: anche quest’anno, malgrado l’emergenza, siamo riusciti a predisporre un programma estremamente ricco che riscontrerà il successo degli iscritti”. Anche per Jacopo Perazzoli, assessore all’istruzione, alla cultura e al tempo libero, si tratta di un ottimo risultato: “Non avevamo dubbi”, afferma Perazzoli, “sulle capacità dell’Università di proporre alla cittadinanza una serie di corsi, laboratori e momenti di svago quanto interessanti e stimolanti”.

Via il 7 novembre

La ripartenza, che avverrà il 7 novembre 2020 con un’uscita didattica tra Soave e Peschiera del Garda, è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione comunale e l’Università delle Tre Età: un bel modo per dimostrare l’importanza delle sinergie in una fase estremamente complicata a causa dei problemi legati all’evoluzione della pandemia.