Cordoglio per la scomparsa di Ezio Zaffaroni

E’ mancato il segretario della sezione Lega di Arese.

“È mancato il nostro amato segretario Ezio Zaffaroni. Tutta la sezione Lega di Arese si stringe attorno alla famiglia alla moglie Dina e ai suoi amatissimi nipotini”, è il messaggio di cordoglio dei leghisti della sezione cittadina.

Il ricordo della Lega di Arese:

“Nato a Bollate nel 1953, leghista di ferro della primissima ora, Ezio si è sempre speso anima e corpo per la nostra comunità con la sua vulcanica energia e passione politica.

Persona schietta, non si tirava mai indietro, sempre con la battuta pronta anche in consiglio comunale nel quale è stato consigliere".