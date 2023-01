Cordoglio in Municipio, morta la dipendente

Cordoglio in Municipio e in tutta la città di Settimo Milanese.

Malore

Una dipendente comunale del Comune di Settimo Milanese, impiegata da anni nel settore Affari Sociali, è morta oggi a causa di un grave malore accusato durante il pranzo. Sono risultati purtroppo vani i tentativi di soccorrerla da parte dei colleghi e dei medici accorsi sul posto. La signora si è sentita male durante il pranzo negli uffici del Municipio di piazza degli Eroi 5, poco dopo le 12 e 30.

Dipendente comunale

La signora, 59 anni, era molto nota e apprezzata a Settimo Milanese per la propria gentilezza e disponibilità sia fra i colleghi, sia fra gli amministratori e politici locali, ma soprattutto fra i cittadini più anziani della città, che in lei avevano un punto di riferimento per le proprie necessità.

"L'amministrazione comunale sconvolta per la scomparsa della propria dipendente, si stringe alla famiglia in questo improvviso e inaspettato immenso dolore" ha pubblicato sui propri canali social il Comune di Settimo Milanese.