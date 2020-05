Corbetta riapre e a “slucchettarla” è stato lunedì 4 maggio il sindaco Marco Ballarini.

L’appello del sindaco

L’appello è al senso di responsabilità dei corbettesi: “Con grande emozione questa mattina ho riaperto non solo i parchi e le aree verdi di Corbetta, ma con soddisfazione ho potuto verificare personalmente l’efficienza ed il funzionamento degli accessi all’ecocentro ed al nostro cimitero. Riaprire i parchi è stata una decisione importante, su cui ho ragionato molto, moltissimo. Questa mattina ho voluto fortemente essere io a strappare i cartelli di chiusura della precedente ordinanza. Per me è un atto di fiducia, perché credo nella responsabilità e nel buon senso di ogni concittadino di Corbetta. Vi prego di non tradire la mia fiducia”.

Corbetta riapre, ma attenti alle regole

Riaperti i parchi di Corbetta, ma l’utilizzo delle aree giochi, delle panchine, la creazione di assembramenti e l’uscita senza mascherina sono vietati. Al cimitero, ingressi contingentati e solo da via IV Novembre. E’ necessario essere muniti di guanti e mascherina. Il personale fornirà un numerino ad ogni cittadino per monitorare quantità di visitatori. Ecocentro accessibile solo su appuntamento e con ingressi contingentati. L’appuntamento va preso al numero 02.97204227. E’ necessario essere muniti di guanti, mascherina, carta d’identità, tessera dell’ecocentro e recarsi sul posto cinque minuti prima dell’appuntamento. Idem il ritiro dei sacchi.

