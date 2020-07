Corbetta presenta l’infermiere di quartiere VIDEO

Corbetta presenta l’infermiere di quartiere. Giovedì luglio, alle 11.30, davanti alla farmacia comunale 1, è stato presentato il servizio che sarà gestito dalla coopertaiva Universiis, già gestore della casa di riposo.



Un anno fa il farma drive

Tanti ospiti

Grande soddisfazione per il sindaco Marco Ballarini che aveva annunciato il servizio solo un mese fa. Ospite d’onore l’assessore regionale Giulio Gallera, insieme alla direttrice socio-sanitaria di Asst Ovest Milanese, Gabriella Monolo, e all’amministratrice unica della Farmacia, Raffaella Mastaglia.

Corbetta presenta l’infermiere di quartiere

Il servizio prevede la presenza due ore al giorno, dal lunedì al venerdì, tre volte per presidio (farmacia di via Villoresi e farmacia 2 di via della Libertà) di un infermiere che, su prenotazione, è disponibile anche per servizi a domicilio. Il sindaco ha richiamato all’opera di suor Michelina, al religiosa rimasta nel cuore dei corbettesi per la sua missione di assistenza per punture e medicazioni.

Gallera plaude al lavoro della Giunta

L’assessore Gallera ha ribadito l’essere un passo avanti di Corbetta sempre più orientata verso l’idea di farmacia dei servizi, dopo il farma drive e la telemedicina. L’esponente regionale ha anche stigmatizzato le minacce e gli insulti al sindaco, plaudendo al suo lavoro al territorio.

TORNA ALLA HOME