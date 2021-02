Corbetta piange il presidente dei Carabinieri in congedo. Ultimo saluto sabato, in chiesa parrocchiale, per Dario Bollini, classe 1947, numero uno del gruppo locale, mancato giovedì scorso per un malore.

Bollini, ex manager, fece il militare nell’Arma cui rimase legato a doppio filo alla Benemerita, guidando l’associazione dei militari in congedo cittadina. Organizzatore dell’annuale festa di giugno e dele premiazioni, era una vera colonna e punto di riferimento. Lascia la moglie Mariassunta e le figlie Federica e Benedetta, coi rispettivi compagni, oltre a due amtissimi nipotini.