Mercoledì 29 settembre l'ultimo saluto in parrocchia.

Corbetta dà l'addio all'ex barista Renato Trezzi, mancato domenica 26 settembre a 87 anni mentre era ricoverato in ospedale. Lascia le tre figlie, i nipoti, i generi e una bisnipote, più una in arrivo.

Renato aveva gestito tra gli anni '70 e '80 il bar dell'Isola, poi per alcuni anni la Cremeria del corso, quindi aveva aiutato la figlia nel locale di fronte al Comune. In pensione da tempo, era sempre in giro a Corbetta, con la sua bicicletta e spendeva sempre due parole con tutti. Aveva il bar nel cuore, che per lui era simbolo di famiglia e amicizia.

I funerali

Mercoledì 29 settembre alle 15, l'ultimo saluto in chiesa parrocchiale, quindi la tumulazione a fianco della sua amata moglie Maria.