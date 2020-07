Incidente presso un impianto lavorativo di via Dolomiti: un uomo di 57 anni è caduto da un camion poco prima delle 17, portato al pronto soccorso.

Corbetta, 57enne cade da un camion sul lavoro

Incidente sul lavoro presso un impianto lavorativo di via Dolomiti: un uomo di 57 anni è caduto da un camion poco prima delle 17 di oggi e si è reso necessario l'intervento di una ambulanza della Croce Verde di Magenta. Allertati i carabinieri di Abbiategrasso, sul posto la Polizia locale corbettese. Ma le condizioni dell'uomo non destano preoccupazione: è stato ad ogni modo condotto in via precauzionale all'ospedale di Magenta.